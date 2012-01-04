-Şans Topu 3 kişiye güldü ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Şans Topu'nun 551. haftasında kazanan numaralar 5, 11, 21, 24, 26 + 6 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 385 bin 253 lira 5 kuruş ikramiye kazandı. Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 19 kişi 3 bin 232 lira 10'ar kuruş, 4+1 bilen 406 kişi 151 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 735 kişi 17 lira 35'er kuruş, 3+1 bilen 10 bin 379 kişi 10 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 129 bin 606 kişi 2 lira 20'şer kuruş, 2+1 bilen 89 bin 270 kişi 3 lira 20'şer kuruş, 1+1 bilen 282 bin 413 kişi 1 lira 95'er kuruş ikramiye alacak. 5+1 bilen talihlilerin, kuponlarını İstanbul-Kadıköy, Samsun-Terme ve Aydın-İncirliova-Acarlar'daki bayilerden yatırıdkları bildirildi. Bu haftaki çekilişte 2 milyon 46 bin 400 lira 53 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 227 bin 840 lira 32 kuruş, KDV olarak 815 bin 488 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 454 bin 755 lira 68 kuruş aktarılacak.