Şans oyununa benzedi



Galatasaray teknik direktörü Michael Skibbe, Sivasspor'la oynadıkları maçın profesyonel futboldan çok, açık havada şans oyununa benzediğini söyledi.



Turkcell Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın teknik direktörü Michael Skibbe, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Skibbe, Sivasspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, bu saha şartlarında maçın hiçbir Doğu veya Batı Avrupa ülkesinde oynanmayacağını söyledi.



Bunun profesyonel futboldan çok, açık havada şans oyununa benzediğini ifade eden Skibbe, ''Tabii sırf saha şartları değil, Ümit Karan'ın kırmızı kartı da bizim oyunumuzu ve maçın skorunu etkiledi. Benim anlayamadığım topun kaybından dolayı kızgın olup yere bir tekme atması, bu hareketi üzerine hakemin direkt koşarak elinde kırmızı kartla gelip kırmızı kartı göstermesi. Bu tip kararların Eskişehir'de, Fenerbahçe'de olduğu gibi bizim ligdeki maçlarımızı kötü yönde etkilediğini görüyoruz. Ama biz buna rağmen şampiyonluk yolundaki bütün mücadelemizi göstereceğiz ve vereceğiz. Her şeye ve herkese karşı yine mücadelemizi vereceğiz. Önümüzdeki hafta da deplasmanda daha iyi saha şartları altında lig maçımıza çıkarak galip gelmeye çalışacağız'' dedi.



Rakip Sivasspor'u da unutmamaları gerektiğini bildiren Skibbe, ''Onları tebrik etmek gerekiyor. Onların ne hakeme, ne saha şartlarına herhangi bir etkisi olmadığı için tebrik ediyoruz'' şeklinde konuştu.



Skibbe, ''Oyuncularınızın hiç mi suçu yok?'' şeklindeki soruya ise, ''Tabii ki herkesin bunda bir payı var'' dedi.



KIRMIZI KART GÖREN ÜMİT KARAN



Galatasaray'ın kırmızı kart gören oyuncusu Ümit Karan ise yaklaşık 12 yıldır profesyonel futbol oynadığını ve hiçbir zaman ağzından bir hakeme karşı kötü laf çıkmadığını belirterek, ''Bugün de hiç hakemle olmayan bir pozisyonun içindeydim. Ben neden kırmızı kart gördüğümü açıkçası bilmiyorum. Çünkü benim o pozisyonda hakemle zaten bir işim yoktu. Küfür etmem mümkün değil, yani ben hiç kimseye bugüne kadar küfür etmedim'' ifadesini kullandı.



Galatasaray'ın 10 kişi bırakıldığını ifade eden Ümit Karan, ''Bununla ilgili bir açıklama bekliyorum bir futbolcu olarak. Neden kırmızı kart gösterildi çok merak ediyorum'' dedi.



Galatasaraylı futbolcu Yaser Yıldız ise aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ UYGUN



Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun ise bugün çok önemli bir maça çıktıklarını belirterek, ''Turkcell Süper Lig'de dördüncü sezonunu oynayan Sivasspor'un tek yenemediği takım Galatasaray'dı. Bugün futbolcu kardeşlerim inanarak, isteyerek, arzuyla, coşkuyla futbol oynamaya çalıştılar. Bu kadar kötü zemine rağmen futbolun bütün güzelliklerini sahaya yansıttılar. Karşılığında da Galatasaray gibi çok büyük bir takımı yenme başarısı gösterdiler. Onlar inandılar, inanmış oldukları yolda mücadele ettiler ve kazandılar. O yüzden onların hepsinin alnından tek tek öpüyorum'' dedi.



Aldıkları galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını ifade eden Uygun, ''Bize bir misyon yüklenmişti. Anadolu'dan bir avuç insanın birçok şeyi başarabileceğini göstermemiz gerekiyordu. Nitekim de futbol adına sahada bunu gösterebildik. Biz inanıyoruz, bir şeyleri başarmak isteğindeyiz. Anadolu'dan bir takım şampiyon olacaktır. İnşallah bu da biz oluruz. Bunun da bilincindeyim'' diye konuştu.



Uygun, Galatasaraylı Ümit'in atılmasından sonra oyun planlarını değiştirdiklerini ve ikinci yarı ona göre hamleler yaptıklarını söyledi.



SİVASSPORLU FUTBOLCULAR



Sivassporlu Sezer Badur, Abdurrahman Dereli ve Musa Aydın ise Galatasaray gibi güçlü bir takımdan aldıkları bu galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.



Sezer Badur maç içinde Emre ile yaşadığı gerginliğin sorulması üzerine, Emre'den maç içindeki bir pozisyonda yavaş girmesini istediğini, Emre'nin de tepki vererek elini kaldırması üzerine kendisinin de karşılık verdiğini söyledi. Badur, maç sonunda Emre'den özür dilediğini, ancak onun bunu kabul etmediğini ifade etti.

