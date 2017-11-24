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Şans oyunu büyük ikramiye talihlisi evinde ölü bulundu

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 2014 yılı Eylül ayında, bir şans oyunundan 687 bin liralık büyük ikramiyeyi kazanan Hasan Yeşil (58), yalnız yaşadığı evinde kanlar içinde ölü bulundu

24 Kasım 2017 20:16

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, 2014 yılı Eylül ayında, bir şans oyunundan 687 bin liralık büyük ikramiyeyi kazanan Hasan Yeşil (58), yalnız yaşadığı evinde kanlar içinde ölü bulundu. Yeşil\'in çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar ettiği sanılırken, cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.
Milas\'ın kırsal Çamköy Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Yeşil\'in, bugün sabah ortalıklarda görünmemesi üzerine merak eden komşuları, merak edip evine gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Açık alan kapıdan içeri giren komşuları, yakınları Yeşil\'i yerde kanlar içinde bulup, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Yeşil\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bekar olan Yeşil\'in yanında bulunan av tüfeğini çenesinin altına dayayarak intihar ettiği sanılırken, cesedi jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Jandarma, Yeşil\'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Yeşil, bir şans oyunun 2014 yılı Eylül ayındaki çekişinde 687 bin liralık büyük ikramiyenin sahibi olmuştu.

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