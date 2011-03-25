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Yaşam

ŞANS OYUNLARINA YAZ SAATİ UYARLAMASI ANKARA (A.A)

25 Mart 2011 14:59

-ŞANS OYUNLARINA YAZ SAATİ UYARLAMASI ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, yaz saati uygulaması nedeniyle Sayısal Loto 6/49, Süper Loto 6/54, Şans Topu ve On Numara oyunlarının satışa kapatılma saatlerinde değişikliğe gitti. Milli Piyango'dan yapılan yazılı açıklamada, yaz saati uygulamasının başlayacağı 28 Marttan itibaren şans oyunlarının satışa kapatılma saatlerinin 21.30 olarak değiştirildiği bildirildi. Sayısal Loto 6/49 cumartesi, Şans Topu çarşamba, Süper Loto 6/54 perşembe ve On Numara'nın pazartesi günleri saat 21.30'a kadar oynanabileceği belirtildi.

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