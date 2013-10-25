Şans oyunlarına 'mesafe' ayarı

Şans oyunu bayileri ile sabit dış mekan reklamlarının yapıldığı yerler, ilk ve ortaöğretim okulları, ibadethaneler ile gençlik merkezlerine 100 metreden yakın olamayacak.

Maliye Bakanlığı'nın Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Öngören Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, lisansa konu şans oyunu biletlerinin satışının ve sabit dış mekan reklamlarının yapıldığı yerler ile özel eğitim ve öğretim okulları dahil olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve dengi okullar, ibadethaneler ve gençlik merkezleri arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafe bulunacak.

Mesafe şartı, lisans sahibi ve satış birimi arasında sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla aranacak.

Mevcut bayiler için bu hüküm, aynı işyerinde faaliyette bulunmaya devam etmeleri koşuluyla faaliyete geçiş tarihinden itibaren üç yıl süreyle uygulanmayacak.