Şans oyunları yarın özelleştirilecek

Milli Piyango İdaresi'ne ait şans oyunlarının lisans verilerek özelleştirilmesine ilişkin ihale yarın yapılacak. İhale, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda (ÖİB) gerçekleştirilecek.

Katılacak şirketler

Karşılığı nakit olmak üzere planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi'ne ait olan şans oyunları lisansının 10 yıl süre ile topluca verilmesi suretiyle özelleştirilmesi ihalesine katılmak üzere Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu, ERG-Ahlatcı Ortak Girişim Grubu, Turkish Lottery Holding B.V'nin teklif vermişti.

İhale sonucu lisans hakkını alan, 10 yıl olan lisans süresince her takvim yılı için elde ettiği hasılattan yüzde 25, diğer gelirlerin brüt tutarı üzerinden de yüzde 28 pay alacak. Lisans sahibinin, lisansa konu faaliyetleri gerçekleştirmek için yapacağı her türlü işletme, yatırım ve finansman giderleri ile dağıtım kanallarına ödeyeceği satış komisyonu, ikramiye ödeme primleri ve benzerleri bu orana dahil olacak.

Milli Piyango İdaresi'nin sahip olduğu yazılım, donanım ve oyun terminalleri gibi hiçbir varlık, lisansın ve özelleştirmenin konusu olmayacak. Lisans sahibi, Milli Piyango İdaresi tarafından pazara sunulmuş mevcut oyunları oynatmaya ve söz konusu oyunlara ait logoları ve isimleri kullanmaya devam edebileceği gibi pazara yeni oyunlar da sunabilecek.

Milli Piyango İdaresinin verilerine göre, 6 yılda (2007-2012) şans oyunlarından elde edilen yıllık gelirlerin büyük kısmı ikramiye ödemelerine ve Katma Değer Vergisi (KDV), Şans Oyunları Vergisi (ŞOV) gibi vergiler kapsamında Hazine'ye aktarıldı.

Milli Piyango'nun şans oyunu satış gelirleri 2007'de 1 milyar 466 milyon, 2008'de 1 milyar 734 milyon, 2009'da 1 milyar 950 milyon, 2010'da 1 milyar 761 milyon lira oldu. Şans oyunu satış gelirleri 2011'de 2 milyar sınırını geçerek 2 milyar 13 milyon liraya ulaştı. 2012'de ise söz konusu gelirler 2 milyar 215 milyon lirayı buldu. Şans oyunlarından söz konusu dönemde elde edilen gelir 11 milyar 139 milyon liraya karşılık geldi.

Şans oyunlarından 2007'de 687 milyon lira kamuya aktarılırken, 2008'de bu miktar, 814 milyon, 2009'da 953 milyon, 2010'da 813 milyon, 2011'de 872 milyon, 2012'de 966 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl kamuya aktarılan 966 milyon liranın 533 milyon lirasını Hazineye ayrılan vergi ve paylar, 433 milyon lirasını ise kamuya doğrudan aktarımlar oluşturdu. Kamuya bu dönemde aktarılan kaynak ise 5 milyar 105 milyon liraya ulaştı.