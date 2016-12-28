Şans oyunları haftası; toplam ikramiye 356 milyon lira!

Büyük ikramiyenin 60 milyon TL olduğu yılbaşı özel çekilişi cumartesi günü yapılacak. Milli Piyango’nun yılbaşında dağıtacağı toplam ikramiye tutarı 348 milyon 180 bin TL.

Habertürk'ün haberine göre, cumartesi gecesinin yılbaşına denk gelmesi nedeniyle çifte heyecan yaşanacak. Aynı gün Sayısal Loto çekilişi de yapılacak. Sayısal Loto’da geçen hafta devreden ikramiye tutarı 1 milyon 613 bin TL’yi geçti.

Önceki haftalardan devreden sayısal oyunlarda da heyecan yaşanıyor. Geçen hafta, Sayısal Loto’da 1.6 milyon TL, Süper Loto’da 5.7 milyon TL, Şans Topu’nda da 1.3 milyon TL devretti. Devirlerle bu hafta dağıtılacak yılbaşı özel çekilişiyle ikramiye 68 milyon TL’yi aştı.