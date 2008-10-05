Şans öpücüğüymüş!

Müjde Ar, kameralar önünde öptüğü ilk oyuncunun Salih Güney olduğunu ve bu öpüşmenin sinema dünyasında şansını açtığını söyledi. Ar, "Salih'ten sonra her filmde önüme geleni öptüm" dedi.



'Salih benim için ilktir'



Müjde Ar, önceki akşam ekrana gelen "Haydi Gel Bizimle Ol" programına esprileriyle damgasını vurdu. Ünlü oyuncu, program konuğu Salih Güney'le ilgili itirafıyla da herkesi güldürdü. Kameralar karşısında öptüğü ilk erkeğin, 33 yıl önce çekilen "Aşk-ı Memnu" dizisindeki rol arkadaşı Salih Güney olduğunu söyleyen Ar, bu öpücüğün sinema dünyasında önünü açtığını anlattı.



O gerçekten iyi öpüşür



Sohbet sırasında sözün Salih Güney'in ne kadar iyi öpüştüğüne gelmesi üzerine söze giren Müjde Ar, şöyle konuştu: "Evet, gerçekten iyi öpüşür. Benim ilk öpüştüğüm adam da odur. Onun ilk öpüştüğü kadın ise Belgin Doruk... Zaten ondan sonra benim önüm açıldı, her filmde önüme geleni öptüm. En son kafamı duvara dayayıp tecavüz ediyorlardı ya, neyse..."



Yönetmene ben tavsiye ettim



Salih Güney, bir sinema filminde sevgilisini oynayan Müjde Ar ile "Aşk-Memnu"da da rol arkadaşı olmak istediğini, yönetmene bunun için kendisinin teklif götürdüğünü söyledi: "Müjde daha önce bir filmde sevgilim rolündeydi. Sonra 'Aşk-ı Memnu'daki Bihter'i oynaması için onu yönetmen Halit Refiğ'e ben tavsiye ettim."

