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Spor

Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç dönemi bitti

ŞANLIURFA,(DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'da yönetim, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı

21 Kasım 2018 12:54

ŞANLIURFA,(DHA) -

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Şanlıurfaspor\'da yönetim, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı.
Şanlıurfaspor, sezon başında göreve getirilen teknik direktör Kemal Kılıç ile alınan başarısız sonuçların ardından yollarını ayırdı. Şanlıurfaspor Kulübü\'nden yapılan açıklama şu şekilde:
\"Teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. Mustafa Kemal Kılıç ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, önümüzdeki yaşantılarında başarılar dileriz.\"

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