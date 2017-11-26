Şanlıurfaspor-Pendikspor: 3-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)
STAT: GAP Stadyumu
HAKEMLER: Özer Özden (xxx), Emin Barlas (xxx), Gökhan Çoşar (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx)- Şaban (xxx), Mertcan (x) (Dk.47 Emircan xx), Artun (xxx), Oğuzhan (x) (Dk.84 Talha x), Mehmet (xxx), Feridun (xxx), Okan (x), Dk.46 Fahri xx), Muhammed (xxx), İzzet (xxx), Bahadır (xxx)
PENDİKSPOR: Emre (xxx)- Süheyl (xx), Berk (xxx), Mustafa (xx) (Dk.54 Aytaç x), Fatih (x) (Dk.81 Erdem), Mehmet (xx), Ramiz (xxx), Erol (xxx), Emre (xxx), Azad (xxx), Onur (xx) (Dk.87 Taha)
SARI KARTLAR: Okan, Bahadır (Şanlıurfaspor), Fatih, Mehmet, Süheyl, Erdem (Pendikspor)
GOLLER: Dk.13 İzzet, Dk.57 Emircan, 90+3 Feridun (Şanlıurfaspor), Dk.16 Mustafa, (Pendikspor)
TFF 2\'nci Lig\'in 14’üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor’u 3-1 yendi.
13\'üncü dakikada İzzet\'in ceza sahasında vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
16\'ncı dakikada sol kanattan Onur’un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Mustafa\'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere buluştu: 1-1.
57\'nci dakikada Feridun\'un ceza sahasında pasına yükselen Emircan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.
90+3\'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Feridun, ceza sahası içerisine kadar gidip takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1.
Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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