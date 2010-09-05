-ŞANLIURFALILAR BUZ PATENİYLE TANIŞTI ŞANLIURFA (A.A) - 05.09.2010 - Şanlıurfa'da ilk defa açılan buz pateni pisti, en çok çocukların ilgisini çekti. Yenişehir Mahallesi'nde açılışı yapılan buz pateni pisti, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği kentte, ilgi odağı oldu. Çoğunlukla çocuklarını getiren vatandaşlar, hem onları izledi hem serinledi. İlk kez bir buz pateni pistine çıkan çocuklar, öğreticiler eşliğinde dengede durmayı ve hareket etmeyi öğrenmeye çalıştılar. Pist işletmecisi Mustafa Günak, buz pateninin kentte çok yeni olmasına rağmen vatandaşların yoğun ilgisini gördüğünü söyledi. Pistin yaklaşık 250 metrekare alan üzerine kurulduğunu belirten Günak, 40 kişinin aynı anda buz pateni yapabileceğini ifade etti. Şanlıurfa'nın bölgenin gelişen kentleri arasında yerini aldığını dile getiren Günak, şunları kaydetti: ''Bazı vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda buz pisti açtık. Civarımızdaki kentlerde ve bölgede nadir bulunan buz pistini, halkımızın hizmetine sunduk. İlk defa açıldığı için burada öğretici hocalarımız, bu sporu yapmak isteyen vatandaşlara yardımcı oluyor. Açılışımızın daha ilk günleri olmasına rağmen gösterilen ilgiden memnunuz.'' Diğer yandan, buz pateni pisti ücretleri, 15 dakikası 3 TL, 30 dakikası ise 5 TL olarak belirlendi