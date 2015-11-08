Urfa'da öldürülen gazetecilerin katil zanlısı önce evlerine yerleşmiş!

Şanlıurfa’da iki gazetecinin öldürülmesindeki olayda bir numaralı şüpheli Talas El Surur’un Suriye’ye kaçtığı ortaya çıktı. Türkiye’ye sığınmacı olarak geldiği belirlenen Surur’un, sığınmacı olarak kaldığı süre içerisinde IŞİD’e Suriye sığınmacılarla ilgili bilgi aktardığı ortaya çıktı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı soruşturmada Surur’un öldürdüğü iddia edilen gazetecilerden İbrahim Abdulkadir ile çektirdiği fotoğraflara ulaşıldı.

Hürriyet’deki Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nün olayın aydınlatılması için kurduğu özel ekip, Talas El Surur’un öldürdüğü gazetecilerden İbrahim Abdulkadir ile çektirdiği fotoğraflarına ulaştı. Surur’un fotoğraf çekiminde işaret parmağını kaldırarak poz verdiği de görülüyor. Evde de farklı kişilere ait ayak izleri tespit edildi. Detaylı incelemelerin ardından bir numaralı şüpheli olarak Talas El Surur’un kimliğine ulaşıldı. Surur’un, cinayetin hemen ardından Şanlıurfa’dan ayrıldığı, önce Gaziantep, ardından da Kilis’e geçtiği belirlendi. Surur’un aynı günün gecesinde Kilis Elbeyi ilçesine, buradan da yasadışı yollardan Suriye’ye geçtiği tespit edildi. Surur’un Suriye’ye geçtikten sonra IŞİD’in merkezi olarak bilinen Rakka’ya gittiği saptandı.

Sığınmacı olarak gelmiş



Surur’la ilgili istihbarat çalışmasında da önemli detaylara ulaşıldı. Surur, öldürdüğü 2 gazeteciyle, ‘IŞİD’den kaçtım’ diyerek arkadaşlık kurup yerleşmiş. Surur’un hemgazeteciler hem de Türkiye’deki Suriyeliler ile ilgili istihbarat toplayarak IŞİD’e aktardığı, örgüte eleman kazandırmak için de çalışma yürttüğü belirlendi. Katliamda Surur’a yardım ettiği belirlenen 2 kişiden birinin Türk vatandaşı olduğu tespit edildi. Polis, Suriye’ye kaçan Surur’un yanı sıra Türkiye’de olduğunu değerlendirdiği diğer 2 IŞİD militanın yakalanması için çalışma yürütüyor.