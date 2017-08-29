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Şanlıurfa'daki bir binanın çatısındaki molozlar tehlikeye davetiye çıkarıyor

Kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılan terasa ait molozlar çatıda bırakıldı

29 Ağustos 2017 18:07

Şanlıurfa'da bir binanın kaçak yapıldığı gerekçesiyle yıkılan terasında duran molozlar, tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Haşimiye Meydanı'nda Berces Kaya’ya ait 2 katlı konukevinin çatısına ruhsatsız yapılan teras, iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımın ardından molozların tamamı kaldırılmadı. Molozlar, caddeden geçenleri tedirgin ediyor.

Konukevinin çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı görülürken, çevre esnafı duruma tepki gösterdi.

Bölgedeki esnaf, beton parçalarının düşmesi halinde can kayıplarının yaşanabileceğini belirterek, çatı katındaki molozların temizlenmesini istedi.

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