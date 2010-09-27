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ŞANLIURFA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ ŞANLIURFA (A.A)

27 Eylül 2010 10:06

-ŞANLIURFA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ ŞANLIURFA (A.A) - 27.09.2010 - Şanlıurfa'da İran plakalı bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, üç kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Alınan ilk bilgiye göre, İran plakalı bir yolcu otobüsü, Şanlıurfa - Diyarbakır yolunun 25'inci kilometresinde şarampole devrildi. Olay yerine Şanlıurfa ve ilçelerinden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği kazada, ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü 35'ten fazla da yaralı bulunuyor. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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