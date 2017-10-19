Şanlıurfa'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, 3 gün sürecek olan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, Turgut Özal Parkı\'nda başladı. 20 farklı atölye ve 65 stantta yarışmalarının yapıldığı şenlikte öğrencilerin proje çalışmaları sergileniyor.

Şanlıurfa\'da ilk kez düzenlenen bilim şenliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa\'nın bilimin başşehri olduğunu belirterek, \"İlim, felsefe, astronomi, sanatta modern batı düşüncesinin bu kaynaklarının temelini Müslüman bilim adamlarımızdan almıştır\" dedi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ise konuşmasında sıfırı Harezmi\'nin bulduğunu hatırlatarak, \"Sıfırı bulan Müslümanlardır. Sıfır bulunmadan önce Roma rakamları kullanılarak, bilim yapılamazdı. Avrupalılar bu durumu hep gizlerler, sanki bilim Avrupa\'nın malıymış gibi aktarırlar. Bilim bizim malımızdır. Biz sömürgeye tabi olursak bilimi bize verirler; yoksa aksi halde vermezler. Böyle bir şeyin olmadığını artık görüyoruz. İlim bizim malımızdır. Biz üreteceğiz biz yapacağız, tembellikle bu iş olmaz\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmaların bulunduğu stantlar protokol üyeleri tarafından dolaşıldı.



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