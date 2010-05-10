Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 ölü

T24 - Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde bir otomobilin karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi öldü.



Kaza saat 04.30 sıralarında Şanlıurfa-Suruç Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. 52 yaşındaki Nurettin Çiçek yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu karşı yönden gelen 33 yaşındaki Ahmet Köse yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ile kamyonetin ön kısımları demir yığınına dönerken, otomobil içerisinde bulunan sürücü Nurettin Çiçek, yanında oturan Bozova İlçesi'nde okul müdürü 52 yaşındaki Ömer Toprak, arka koltukta oturan 42 yaşındaki Hatice Toprak, 18 yaşındaki İbrahim Halil Hayırlı ile üzerinde kimlik çıkmayan bir kadınla birlikte toplam 5 kişi öldü. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü Ahmet Köse, ölenlerin yakınlarının olası bir saldırısına karşı jandarmaya ait zırhlı araç içerisine alındı.





Kazadan sonra gelen güvenlik güçleri, ölenlerden birine ait cep telefonunu alan görevli jandarma astsubay acı haberi ölenlerin yakınlarına verdi. Telefonla verilen acı haber üzerine ölenlerin yakınları Suruç Devlet Hastanesi'ne hareket etti. Kaza nedeniyle bir süre kapanan Suruç-Birecik Karayolu ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.





