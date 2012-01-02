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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü ŞANLIURFA (A.A)

02 Ocak 2012 00:24

-Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü ŞANLIURFA (A.A) - 01.01.2012 - Şanlıurfa'da kamyonetlerinden fırlayan tekeri yol ortasından almak isteyen kişilere otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 38. kilometresinde 63 KL 089 plakalı portakal yüklü kamyonetin dingili kırılarak lastiği yol ortasına düştü. Kamyonet sürücüsü Müslüm Polat aracını park ederek Hüseyin Polat ve Adil Erdem ile birlikte yoldaki kamyonetin dingilini ve lastiğini yol kenarına çekmek istedi. Bu sırada 3 kişiye, arkadan gelen Abdullah Baran yönetimindeki 21 GL 399 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Müslüm Polat, Hüseyin Polat, Adil Erdem ile otomobil sürücüsü Baran ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen Müslüm Polat ve Adil Erdem hayatını kaybetti. Hüseyin Polat ile otomobil sürücüsü Abdullah Baran ise tedavi altına alındı.  Kazayı duyup hastaneye gelen yaralı yakınları, akrabalarının öldüğünü duyunca fenalık geçirdi. Çevik Kuvvet ekipleri olası bir olaya karşı hastane acil servisinde önlem aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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