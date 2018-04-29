T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, şarampole devrildi

29 Nisan 2018 00:39

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, şarampole devrildi. Araçta bulunan Elif Yüksel (3) öldü, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Suruç-Gaziantep karayolunun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. Suruç yönüne giden Hüseyin Yüksel yönetimindeki 27 TT 817 plakalı hafif ticari araç, Bostancılar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Hüseyin Yüksel ile araçta bulunan eşi ve çocuklarının da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin çağırdığı ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Elif Yüksel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, tedavisi süren diğer 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASuruçYükselKazaSuruçGaziantepHüseyin YükselTTBostancılar MahallesiKazadaYoldanSuruç Devlet HastanesiElif YükselYaşamınıKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24