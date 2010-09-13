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ŞANLIURFA'DA TÖRE CİNAYETİ ŞANLIURFA (A.A)

13 Eylül 2010 18:16

-ŞANLIURFA'DA TÖRE CİNAYETİ ŞANLIURFA (A.A) - 13.09.2010 - Şanlıurfa'da 3 ay önce evden kaçan bir genç kız, birlikte yaşadığı kişiyle uğradığı silahlı saldırıda öldü. Genç kızın birlikte yaşadığı kişinin de yaralandığı saldırının zanlısı olarak 17 yaşındaki kardeşinin yanı sıra babası da gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı bir köyde ikamet eden Esra Ç. (20), yaklaşık 3 ay önce Mustafa K'ya (24) kaçarak birlikte yaşamaya başladı. Selçuklu Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde birlikte yaşadığı kişiyle sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Esra Ç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Mustafa K. ise hastaneye kaldırıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye giden polis ekipleri, ölen genç kızın kardeşi M.E.Ç'yi (17) cinayette kullandığı iddia edilen ruhsatsız silahla kaçmaya çalışırken yakaladı. Esra Ç'nin babası Mustafa Ç. (46) de daha sonra Karaköprü beldesi yakınlarında otomobille seyir halindeyken gözaltına alındı.  Emniyette sorguları devam eden zanlıların ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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