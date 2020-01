Şanlıurfa'da Suriyeli mezarlığı kuruldu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,(DHA)- ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan ve en fazla mülteci barındıran iller arasında yer alan Şanlıurfa\'da, Suriyelilere ait mezarlık kuruldu. Ülkelerini terk ederek Şanlıurfa\'ya gelen 500\'ün üzerindeki Suriyeli Yeni Mezarlık\'ta toprağa verildi.

Suriye\'de 2011 yılında iç savaş başladığından bu yana Şanlıurfa\'ya sığınan 500 bin Suriyeli için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yeni Asri Mezarlığı\'ndaki bir bölüm, Suriyeliler\'e tahsis edildi. Şanlıurfa\'ya yerleşen ev satın alıp ve işyerini açarak halkla kaynaşan 500 bin Suriyeli\'den 6 yıl içerisinde hayatını kaybeden 500\'ün üzerindeki Suriyelinin cenazesi, bu mezarlıkta toprağa verildi. Şanlıurfa\'da yaşamını yitiren Suriyeliler\'in birçoğu çatışmaların en yoğun yaşandığı Kobani, Resulayn ve Telabyad kentlerinden yaralı olarak tedavi için hastanelere getirilen farklı gruplardaki savaşçılar olduğu kaydedildi. Diğer ölenler ise trafik, iş kazası, çocuk, hasta ve yaşlılar oluşturuyor. Türkiye\'den en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Şanlıurfa\'da 500 binin üzerine Suriyeli yaşadığına dikkat çeken mezarlıklardan sorumlu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halil Kırmızı, bu yıl içerisinde 150 Suriyelinin cenazesinin defin edildiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak defin işlerinde mültecilere yönelik çok kolaylıklar sağlamaktadır. Yeni Asri Mezarlıkta Suriyelileri yönelik ada bazında 2 parsel ayırmışız. Her bir adamızda 392 adet mezarımız bulunmaktadır. Bu mezarlığımızdaki bir ada doldu şuan ikinci adaya defin işlemini yapmaktayız. Şuana kadar Şanlıurfa merkezde 500\'ün üzerinde Suriyelinin defini yaptık. Bu definleri gerçekleştirdiğimiz zaman herhangi bir ücret talep etmiyoruz. 500 binin üzerinde Suriyeli Şanlıurfa\'da sığınmacı olarak yaşamaktadır.\"

DEFİNLERDE ÜCRET ALINMIYOR

Şanlıurfa\'daki Yeni Asri Mezarlığı\'nın en fazla 15- 20 yılla yetebilecek kapasitede bir alana sahip olduğunu ifade eden Kırmızı, belediye olarak Suriyeliler\'e her türlü alt ve üst yapı konusunda desteklerini veremeye devam ettiklerini anlatırken şöyle dedi:

\"Şu andaki Yeni Asri Mezarlığımızın kapasitesi 6 bin üzerindedir. Yine yeni bir mezar yeri yapma çalışmamızda devam ediyor. Suriyelilerin bütün definleri kayıt altına alınıyor. İsimleri, kimlikleri, defin raporları dijital ortamda kayıt altına alınıyor. Cenazenin taşınmasında, yıkanmasında, kefenlenmesinde ücret talep almıyoruz. Bu definlerin çoğu hasta, yaralı veya kimsesizlerden oluşuyor. Bunlarda savcılık raporuna göre definlerini gerçekleştiriyoruz. Suriye\'deki iç savaşın başladığı ilk yıllardan itibaren Şanlıurfa\'da merkezde 500\'ün üzerinde Suriyeli burada toprağa verildi. 430 dönümlük Yeni Asri Mezarlığımızda şuan bunun 230 dönümünü kullanıyoruz. Bu mezarlığımız 15-20 yılla kadar yeterlidir. Bizim günlük definlerimiz ortalama 5 ile 10 arasında değişmektedir. İmkanı olmayanlardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bir aile mezarlığı bin liraya satılıyor. Biz il dışında ve buradan başka bir ile cenaze taşıma işini de ücretsiz yapıyoruz. Hatta gerekirse cenazeleri uçakla taşıyıp ailelerine teslim ediyoruz. Bu hizmet Şanlıurfa\'ya has bir hizmettir.\"



