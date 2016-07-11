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Şanlıurfa'da ‘Suriyeli’ gerginliği

Suriyelilerin telefon gasp ettiğini öne süren mahalleliler tepki gösterdi

11 Temmuz 2016 20:35

Şanlıurfa'da, işyerinden evine giden 22 yaşındaki Sedat Alındı'nın bıçaklanarak cep telefonu gasp edildi. Gencin oturduğu mahalle sakinleri, gaspın Suriyeliler tarafından yapıldığını öne sürerek mahallelerindeki Suriyelilere tepki gösterdi.

Olay, gece saatlerinde Türk Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat Alındı önünü kesen 4 kişi tarafından kolundan bıçaklandı ve cep telefonu gasp edildi. Sedat Alındı'nın bıçaklandığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kolundan yaralanın Alındı, tedavisi yapılırken polis ise kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Gece ise aralarında muhtarın da olduğu çoğunluğu çocuk bir grup mahalle sakini parkta toplanarak Suriyelilere tepki gösterdi. Kalabalık adına konuşan Türk Meydanı Mahalle Muhtarı Mustafa Sarıkınacı, tedirgin yaşadıklarını öne sürerek, "Artık ne huzur, ne de can güvenliğimiz kalmadı. Bir an önce bu kişilerin insanlarımıza karşı gasp ve hırsızlık olaylarının önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.

 

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