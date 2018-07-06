Şanlıurfa'da sıcaklık gölgede 55, güneşte 61 derece

Türkiye genelinde Temmuz ayı ile beraber sıcak hava etkisini gösterirken, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde termometreler 61 dereceyi gösterdi. Sıcaklık, gölgede de 55 dereceyi aşıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özelikle 12.00 ile 17.00 saatleri arasında etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkilerken, kentte vatandaşlar mecbur kalmadıkça bu saatler arasında dışarı çıkmıyor. Gölgede 55 dereceyi aşan sıcaklar, güneşte ise 62 dereceyi bulan ilçede Uzmanlar, çöl sıcaklarından yaşlı ve çocukların etkilenmemesi için mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve bol bol su içmeleri tavsiyesinde bulundu.

Çocuk ve gençler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz hizmete açılan yarı olimpikyüzme havuzuna akın etti. Havuz kapısında uzun kuyruklar oluşturan gençler, görevliler tarafından 1’er saat arayla seanslar halinde havuza alınıyor.

Cankurtaranlar gözetiminde serin havuzda yüzen gençler Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti. Sıcak havadan bunalan birçok hayvanın gölgelik ve su birikintilerinde serinlemeye çalıştığı görülüyor.