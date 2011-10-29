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Şanlıurfa'da servis minibüsü devrildi ŞANLIURFA (A.A)

29 Ekim 2011 10:09

-Şanlıurfa'da servis minibüsü devrildi ŞANLIURFA (A.A) - 29.10.2011 - Şanlıurfa'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, bir markette çalışan işçileri kent merkezine götüren Mustafa Hakkı Demir (30) idaresindeki 63 ZT 451 plakalı servis minibüsü, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun Akabe mevkisinde refüje çarparak devrildi. Kazada, minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı. 112 Acil Servis ambulanslarıyla Balıklıgöl Devlet Hastahanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Polat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mustafa Hakkı Demir ile minibüste bulunan İbrahim Harputlu, Bereket Tumbul, Süleyman Çelik, Tuba Gök, Müslüm Abul ve İbrahim Aslan yaralandı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada kaza nedeniyle bir süre tek taraflı ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Gaziantep karayolu minibüsün kaza yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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