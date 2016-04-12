Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi; 30 öğrenci yaralı

Şanlıurfa'da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki 30 öğrenci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mustafa Çiftçi'nin kullandığı 63 UF 705 plakalı öğrenci servisi, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Çiftçi ve araçtaki 30 öğrenci, 112 acil servis ekipleri tarafından Bozova Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Servisin, taşımalı eğitim kapsamında Ablam, Seyitveren, Karpuzlu, Bağlıca ve Hasarlar mahallelerindeki öğrencileri Bozova'daki okullara götürdüğü öğrenildi.