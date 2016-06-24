Şanlıurfa’da serinlemek isteyen 5 kişi boğuldu

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, felaketleri de beraberinde getiriyor. Şanlıurfa'da serinlemek için su göletine giren 5 kişi hayatını kaybetti.





Karaköprü’ye bağlı Küçükalanlı Mahallesinde biriken su göledine giren 14 yaşındaki Hasan Yürekli ile 16 yaşındaki Bilal Mol, bir süre sonra altı balçık olan gölete saplanmaları sonucu boğularak hayatını kaybetti. Gölette giren gençlerin elbiseleri bulan çevredeki vatandaşların araması sonucu 2 gencin cesedi sudan çıkarıldı.

Fırat Nehri üç arkadaşa mezar oldu

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre; Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehrine giren 17 yaşındaki Hakan Canpolat ile aynı yaştaki Müslüm Bozkurt isimli arkadaşlar da, iyi yüzme bilmedikleri için bir süre sonra suda gözden kayboldu.



Vatandaşların bot ve yatla arama yaptıkları nehirde arkadaşların cansız cesedi suda çıkarıldı. Son olarak Harran ilçesine bağlı Kudeme Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde DSİ’ye ait sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Ali K., cansız cesedi yakınları tarafından suda bulundu.

Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan 5 kişinin cesedi otopsi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.