Şanlıurfa'da sandık başında kavga: 15 yaralı

Şanlıurfa'da sandık başlarında rakip parti mensupları arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada gazetecilerin de bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Merkez Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Uğurlu ile Yeniköy Mahallesi'nde oy kullanılan okulları ziyarete giden HDP'li grup engellendi.

Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirine taş, sopa, bıçak ve tüfeklerle saldırdı.

Havaya da ateş açılan kavgaya engel olmaya çalışan jandarmalar yetersiz kalınca bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yaşananları görüntüleyen bir kameramanın da dövülerek kafasının kırıldığı ve bıçakla yaralandığı olaylar, takviye ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Çıkan olaylarda yaralanan 15 kişi ambulans ve otomobillerle kentteki hastanelere götürüldü. Yaşanan gerginliğin sürmemesi için her iki mahallede polis ve jandarma zırhlı araçlarla önlemlerini artırdı