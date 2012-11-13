Şanlıurfa'da bir okul sular altında kaldı!

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ne bağlı 1500 öğrencinin eğitim gördüğü Selim Pınar İlköğretim Okulu'nun çatısından yağmur yağmasıyla sınıflara sızan suların, eğitime engel olduğu bildirildi. Dün de aynı şekilde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle çatıdan akan sularla baş edemeyen okul yönetiminin, zemini suyla kaplanan 8 sınıfta ders gören öğrencileri evlerine gönderdiği açıklandı.

Siverek'te bulunan ve daha önceki şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur sırasında çatısı hasar gören Selim Pınar İlköğretim Okulu'nda eğitim, güç şartlar altında sürdürülmeye çalışıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihaleye verilerek, geçen yıl eğitime açılan okulun çatısında 1 yıl içerisinde meydana gelen bu tahribatın, öğrenci ve okul yönetimini zorda bıraktığı belirtildi.

Bahçe duvarı ve Atatürk büstünün bulunmadığı okulda eğitim gören 1500 öğrencinin, yağmurlu havalarda çamurlu yollardan gelerek zorlandıkları ve okulda bu kez de neredeyse bileklerine kadar suyla dolan sınıflarda ders görmeye çalıştıkları ifade edildi.

Yağmurun neden olduğu çürük çatıdan akan suların, sınıfları eğitim alınmaz duruma getirdiğini ifade eden öğrenci velisi Mehmet Teber, "Çatıdan akan sular, olduğu gibi sınıflara doluyor. Suyla dolan sınıflarda üşüyen çocuklarım okula geliş ve gidişlerinde ise çamur deryasına dönen yollarda gitmek zorunda kalıyor. Bu okulda yaşanan çilenin biran önce son bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Kaymakam: Okuldaki durumdan haberdarım



Sel sularının çatıdan akmasıyla eğitimi aksatması olayının ardından DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Siverek Kaymakamı Hamza Erkal da şartların olumsuzluğundan haberdar olduğunu belirtti.

Kaymakam Erkal, "Okulumuz henüz inşaatı yapan müteahhittin kontrolünde. Okuldaki durumdan haberdarım. Ancak yüklenici firmaya talimat verdik. Eğer aksaklıklar giderilmese, firmaya cezai işlem uygulanacak" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Balkır ise "Fırtınada okulumuzun çatısı zarar görmüştü. Okul inşaatını yapan yüklenici firmaya Kaymakamlık aracılığı ile durumu bildirdik. Okulumuzda sınıfların sular altında olmasından bilgim var, okulu gidip gördüm. Gereken yapılacak" dedi.