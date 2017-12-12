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Şanlıurfa'da ruhsatsız sağlık merkezine mühür

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da ruhsatsız faaliyet gösterdiği öne sürülen sağlık merkezi mühürlendi

12 Aralık 2017 20:06

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da ruhsatsız faaliyet gösterdiği öne sürülen sağlık merkezi mühürlendi. Sağlık merkezinin sahibi olduğu iddia edilen Suriyeli 1 kişi gözaltına alındı.
Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri ile Sağlık ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yardımcı Mahallesi\'nde ruhsatsız faaliyet gösterdiği öne sürülen bir sağlık merkezine baskın yaptı. Çoğunluğu yaralama ve alternatif tedavi yöntemlerinin uygulandığı merkezde yapılan aramada çok sayıda tıbbi malzeme ile çeşitli  ilaçlara el konuldu. Merkez sahibi olduğu öğrenilen Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı, sağlık merkezi mühürlendi.

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DHASağlıkMali Suçlar Büro AmirliğiZabıta MüdürlüğüYardımcı MahallesiMerkezSuriyeFOTOĞRAFLI

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