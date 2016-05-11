Şanlıurfa'da polise silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yüzü maskeli kişinin silahlı saldırısına uğrayan polis memuru yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde mesai çıkışı evine giden ismi öğrenilemeyen bir polis memuru, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahelenin ardından, durumu ciddi olduğu belirlenen polis, Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın terör bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.