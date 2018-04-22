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Şanlıurfa'da PKK'ya yapılan operasyonda, 11 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i tutuklandı

22 Nisan 2018 00:55

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, terör örgütü PKK/YPG\'ye yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG\'ye yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 14 şüpheli tespit etti. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i ‘Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak\' suçundan tutuklanırken, 3\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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