Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 7 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3\'ü Suriyeli 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne yönelik kent merkezi ile ve ilçelerde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3\'ü Suriyeli, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi\'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.