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Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 7 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü Suriyeli 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

11 Eylül 2017 20:13

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3\'ü Suriyeli 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne yönelik kent merkezi ile ve ilçelerde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3\'ü Suriyeli, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi\'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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