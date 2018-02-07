Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da yolun karşısına geçerken, otomobilin çarptığı Mehmet Davut Aykan (13), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 7\'nci kilometresinde Uğurlu Mahallesinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Davut Aykan\'a çarptı. Otomobilin sürücüsü kaçarken, ağır yaralanan Aykan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aykan, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Mehmet Davut Aykan\'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu kaldırıldı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de morga giderek Aykan ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Jandarma, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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