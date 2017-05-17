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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı

Saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Yılmaz Gündoğdu sırtından aldığı mermiler ile ağır yaralandı

Fotoğraf: Arşiv

17 Mayıs 2017 01:35

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uzun namlulu tüfekle taranan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kale Mahallesi Gerger Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 GU 1975 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobilden uzun namlulu tüfekle ateş açıldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü saldırıdan kurtulmak için olay yerinden hızla uzaklaştı. Aracı takip ettikleri iddia edilen olay, yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarında devam etti. Yeniden saldırıya uğrayan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine, otomobil kaldırıma çarptı.

Saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Yılmaz Gündoğdu sırtından aldığı mermiler ile ağır yaralandı. Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı, Urfa'ya sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kurşunlanan otomobilin içinde bir adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişek ele geçirdi. Kurşunlama sonrası olay yerinden kaçan otomobil ve içindekilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

 

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