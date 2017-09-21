T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'da okulda Suriyeli gerginliği

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da Eyyubiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü binasında eğitim alan Suriyeliler ile aynı bahçede bulunan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri arasında, bir kadının dövüldüğü iddiası üzerine gergi

21 Eylül 2017 18:29

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da Eyyubiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü binasında eğitim alan Suriyeliler ile aynı bahçede bulunan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri arasında, bir kadının dövüldüğü iddiası üzerine gerginlik çıktı. Dayak olayını duyarak okula gelen veliler, eylem yaptı. Bunun üzerine Halk Eğitim Merkezi\'ndeki Suriyeliler çevik kuvvet ekiplerince tahliye edildi.
Suriye\'deki iç çatışmalardan kaçarak Şanlıurfa\'ya sığınan yetişkin Suriyelilere yönelik Haleplibahçe Mahallesi\'ndeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu bahçesinde yer alan Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü binasında adı öğrenilmeyen Suriyeli 2 yetişkin iddiaya göre ilkokula giden bir çocuğun annesini belirlenmeyen bir nedenle bahçede dövdü. Bu olayın duyulması üzerine yaklaşık 100 öğrenci velisi okul bahçesinde toplanarak \'Suriyelileri istemiyoruz\' diyerek slogan attı. Gerginliği önleyemeyen okul yönetimi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine zırhlı araçlar ile çok sayıda çevik kuvvet polisi okula sevk edildi. Okulun bahçesinde barikat oluşturan polis, gerginliğin büyümemesi için Halk Eğitim Merkezi\'nde kursiyer olarak bulunan Suriyelileri tahliye edilerek minibüslerle evlerine gönderildi. Gelişmelere tepki gösteren öğrenci velileri, Suriyelilerin çocuklarıyla aynı bahçeyi kullanmasını istemediklerini ifade etti. Veliler, Suriyeliler\'in tahliye edilmesi ardından okul bahçesinden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKŞANLIURFA DHAEyyubiye Halk Eğitim MerkeziAkşam Sanat Okulu MüdürlüğüSuriyelilerFatih Sultan MehmetDayakBununHalk Eğitim Merkezi Suriyeliler çevikSuriyeSuriyelilere yönelik Haleplibahçe Mahallesi Fatih Sultan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24