Şanlıurfa'da katliam gibi kaza; 3 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 65’inci kilometresinde meydana geldi. Adana’dan Diyarbakır yönüne giden 21 PL 414 plakalı otomobil, Birecik çıkışındaki otoban gişeleri yakınlarında kontrolden çıktı.



Bariyerlere çarpan otomobil, daha sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Damar, Dijvan Damar ile Adil Ata öldü, Zeynep, Tuana, Asmin Damar ile Gülistan Ata ve Nesime Aktaş ise yaralandı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kazada ölenlerin cesetleri ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna gönderildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.