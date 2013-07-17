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Şanlıurfa'da Kapı Hudut Karakolu'na roketli saldırı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar'daki Kapı Hudut Karakolu'na bugün öğle saatlerinde 2 adet RPG roketatar mermisi isabet etti. Saldırı sonucu karakolda, sadece maddi hasar meydana geldi

17 Temmuz 2013 22:54

Şanlıurfa'nın  Ceylanpınar’daki Kapı Hudut Karakolu’na, bugün öğle saatlerinde 2 adet RPG roketatar mermisi isabet etti. Saldırı sonucu karakolda şans eseri sadece maddi hasar meydana geldi. Genelkurmay Başkanlığı, roketlerin sınırın diğer tarafındaki PYD mevzisinden geldiğini açıklayarak anında karşılık verildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Saldırı üzerine, angajman kuralları çerçevesinde, sınırın karşısındaki PYD mevzilerine piyade tüfeği, makineli tüfek ve havanla karşı ateş açılmıştır. Bu atışlar neticesinde karşı tarafta, zayiat olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi temin edilememiştir. Resulayn’daki çatışmaların saat 15.30 itibarıyla sona erdiği ve ilçenin bölücü terör örgütü (PYD)’nin kontrolüne geçtiği bildirilmiştir. Çatışmalar devam ederken, Kapı Hudut Karakolunun personeli, karakola 15-20 metre mesafede bulunan Hudut Bölük merkezine tahliye edilmiş ve anılan karakolun emniyeti, karakolun hemen kuzeyinde yer alan Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) kule mevzisinde bulunan Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlarla sağlanmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir.”

 

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