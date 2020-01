Şanlıurfa'da IŞİD'li canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanmaya başlandı. Gözaltına alınanlar arasında psikolojik sorunları olan E.P.'nin 'canlı bomba' olarak hazırlandığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA’dan Ali Leylak ve Ömer Şulul’un haberine göre; Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından IŞİD'e yönelik yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından dün sabah erken saatlerde 22 farklı adrese eş zamanlı operasyonda M.E., A.Y., M.D., M.K., Ş.D., M.Ö., Ö.K., M.K., Ö.Ş., M.E., V.A., M.P., M.Ö., Ö.A., M.Y., M.S., E.P., İ.D., M.K. ve isimleri öğrenilmeyen 3 kişi olmak üzere toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel dokümanın da ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Sorguya alınan şüphelilerden çoğunun konuşmadığı öğrenilirken, bazılarının ise ifadelerinde IŞİD'e militan ve lojistik destek sağladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Canlı bomba hazırlığı

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Beykapısı Mahallesi'nde bulunan 'Muhammedi Eğitim Şeyhülislam Medresesi' adı verilen avlulu evde düzenlenen operasyon sırasında polisi görüp arka kapıdan kiralık bir araçla kaçan 2 şüpheli Akabe mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerden psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.P.'nin avlulu evde 'canlı bomba' olarak yetiştirildiği öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınanlardan M.S.'nin ise örgütte eleman ve lojistik temin eden kişi olduğu saptandı.

Yaklaşık 2 yıldır Şanlıurfa'da 'Muhammedi Eğitim Şeyhülislam Medresesi' adı altında çok sayıda kişiye burada eğitim veren şüphelilerin, Suriye'nin Rakka kentine gönderdikleri kişilerin 3 aylık bomba ve askeri eğitiminin ardından IŞİD saflarında savaştıklarını sağladıkları belirtildi.

Emniyette sorguları süren şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.