Şanlıurfa'da IŞİD'li 2 canlı bomba yakalandı!

Şanlıurfa’da, polisin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki IŞİD üyesi 2 kişi gözaltına alındı. Kentte sansasyonel eylem yapmayı planladığı ileri sürülen teröristler, yanlarındaki patlayıcıyı kamyona yükledikleri sırada yakalandı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD üyesi 2 kişinin kentte canlı bomba ve bomba yüklü araçla eylem yapacağı bilgisini aldı. Kentte güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkaran polis, Suriye sınırında teröristlerin geçebileceği noktaları mercek altına aldı. Yoğun çalışmanın ardından polis, terör örgütü IŞİD üyesi olan ancak uyruğu öğrenilemeyen 2 kişinin sınırı geçerekŞanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldiğini saptadı.

Sınırı geçen teröristlerin yanındaki çantalarında patlayıcılar taşıdığını da saptayan polis, takibi sürdürdü. Akçakale’den yola çıkan 2 IŞİD’li, kent merkezindeki Eyyübiye ilçesinde bir eve geldi. Polis, takibindeki 2 teröristin bugün yanlarındaki patlayıcıları plakası açıklanmayan bir kamyona yüklediklerini ve eylem için harekete geçtiğini saptayınca, operasyon kararı aldı. Özel harekatçıların da katılımıyla yapılan operasyonda polis, 2 teröristi gözaltına alırken, kamyonda ve evde detaylı arama yaptı.

Yapılan aramada; 24 kilo TNT patlayıcı, 1 intihar yeleği, 12 infilaklı fitil irtibatlı parça tesirli patlayıcı madde, uzaktan kumanda için anahtar sistemi, 2 elektrikli kapsüle çevrilmiş normal kapsül, 2 el bombası fünye grubu, infilaklı fitili, 107’lik top mühimmatı gövdesi, top mühimmat başlığı, 17 el bombası fünye grubu, 97 elektriğe dönüştürülmüş normal kapsül, el bombası, pil, 13 basma tip anahtar sistemi, 200 metre infilaklı fitil bulundu.

Patlayıcılara el koyan polis, bomba yüklü kamyon ve intihar yeleği ile 2 ayrı eylem yapmayı planladığı öne sürülen teröristleri ise sorgulamaya başladı.