Şanlıurfa'da işçi ve öğrenci servisi çarpıştı; 3 ölü, 10 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı. Kazada 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, Suruç'a bağlı Yanaloba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda çalışan işçilerin taşındığı 37 PF 231 plakalı servis minibüsü ile Yağışlı Mahallesi'nde eğitim gören öğrencilerin taşındığı 44 EG 340 plakalı servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, ismi öğrenilemeyen sürücülerinin kontrolünden çıktı.

Minibüslerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan, aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Cansız bedenler ise güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada yaralanan Nihal Aslan (12), Zeynep Işık (13), Zeliha Bilir (13), Osman Çelik, Aysel Oğur, Şengül Boğatekin, Sabriye Güren, Vahide Karakuş, Fethi Akkurt (35) ve Hatice Sonar (37), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Akkurt ve Sonar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.