Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunun 25’inci kilometresindeki hipodrom kavşağında meydana geldi. Yasin Bozkurt yönetimindeki 60 FL 7877 plakalı otomobil ile Mehmet Karadoğan yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen her iki otomobilin sürüceleri Bozkurt ve Karadağ ile yanlarındaki Şemsi Bozkurt, Abdurrahman Karadoğan, Remziye Karadoğan, Medine Yetiş ve Ramazan Yetiş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerihne olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.