Şanlıurfa'da iki kişiyi sel aldı

Şanlıurfa ve ilçelerinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde su baskınları ve sele neden oluyor. Sel sularına kapılan minibüsteki yolculardan 2'si kayboldu. Kayıplardan Rukiye Aslan'ın cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen diğer kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Harran ve Akçakale ilçelerinin kırsal bölgelerinde yağışın etkisiyle yüksek kesimlerde biriken suyun ovaya akması sonucu sele kapılan bazı araçlar zarar gördü. Viranşehir ilçesinde de sağanak sonucu Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri ve iş yeri sahipleri biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

Bozova yakınlarında da öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı köylerde su baskınları yaşandı.

Bir kadının cesedine ulaşıldı

Öte yandan Bozova'da sel sularına kapılan minibüsteki yolculardan 2'si kayboldu. Kayıplardan Rukiye Aslan'ın cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen diğer kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Bozova Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu, Atgüden köyünden Sinekli köylüne kız istemeye gidenlerin içerisinde bulunduğu aracın dönüş yolunda sel nedeniyle taşan derede sürüklendiğini belirtti.

Çamura saplanan araçtan inen ve itmeye çalışan 2 kadının sel sularına kapılıp kaybolduğunu ifade eden Arusoğlu, "Su seviyesi yükselince köylüler traktörle yardıma geldi. Araç sürücüsü ve 1 kişi kurtarıldı. Suya kapılan 2 kadından birinin cesedine ulaşıldı, diğerini arama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç de, Bozova ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin, "İki vatandaşımız sel suyuna kapıldı. Birinin cenazesi hastanemizde diğerini bulamadık" dedi.