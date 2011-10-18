-Şanlıurfa'da ''ihalelerde usulsüzlük'' iddiası ŞANLIURFA (A.A) - 18.10.2011 - Şanlıurfa'da, ''ihalelerde usulsüzlük'' yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek ilçesinde hastanelerle ilgili bazı ''ihalelerde usulsüzlük'' yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine daha önce yapılan ihaleleri takibe alan ekipler Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri ve Mardin'de eş zamanlı operasyon başlattı. Bu kapsamda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadeleri alınan şüphelilerin, sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.