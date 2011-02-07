-ŞANLIURFA'DA HİZBULLAH OPERASYONU: 5 GÖZALTI ŞANLIURFA (A.A) - 07.02.2011 - Şanlıurfa'da terör örgütü Hizbullah'a üye olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik olarak kent merkezi ve ilçelerde operasyon düzenlendi. Kent merkezindeki Haşimiye Meydanı'nda bir iş yerinde S.A. ile Siverek ilçesinde İkra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İkra-Der) Başkanı Mühiddin Akay evinde gözaltına alındı. M.A, M.S. ve N.E'nin de farklı yerlerde gözaltına alındığı öğrenildi.