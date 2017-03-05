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Yaşam

Şanlıurfa'da halaybaşı kavgası; 6 yaralı

Kavgaya karışanları tespit etmeye çalışan jandarmanın soruşturması sürüyor

05 Mart 2017 19:42

Şanlıurfa'da katıldıkları düğünde halay başı olmak için kavgaya tutuşan taraflardan 6 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, olay, öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Meydandaki düğüne katılan davetliler arasında iki grup arasında halayın başı olma nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, iki grubun yakınlarının da dahil olmasıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 

İhbar üzerine gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, hafif yaralanan 6 kişi tedavi için hastanelere götürüldü. 

Kavgaya karışanları tespit etmeye çalışan jandarmanın soruşturması sürüyor.

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Şanlıurfahalay başıkavga6 yaralı

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