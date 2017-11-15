Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon apartman bahçesine girdi

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da freni boşaldığı belirtilen kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda ve evde hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Ali Baba Mahallesi\'nde meydana geldi. Mustafa Hakkı Ç. yönetimindeki 63 AJ 097 plakalı kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarpıp yol kenarındaki demir korkulukları aşıp apartmanın bahçesine girdi. Can kaybı yaralanmanın olmadığı kazada, apartman sakinleri gürültü üzerine korkuya kapılarak kendilerini dışarı attı. Kazaya şahit olan vatandaşlar, apartman girişinde kimsenin zarar görmemesine şükrettiklerini belirtirken, bazı vatandaşlar da kaza sırasında çıkan gürültüden çok korktuklarını söyledi. Bahçeye devrilen kamyon olay yerine çağırılan çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı. Kaza nedeniyle ev ve kamyonda hasar oluştu.



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