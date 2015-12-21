Şanlıurfa’da eski bir fırın Protestan Kilisesi'ne dönüştürüldü

Şanlıurfa'nın Haşimiye Meydanı'nda bulunan eski bir fırın, tadilattan geçirildikten sonra Protestan Kutsal Nur Kilisesi adı altında açıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Leylak’ın haberine göre, açılış törenine Öze Dönüş Platformu üyesi Mehmet Pala, eski Alevi Kültür Derneği Başkanı Kemal Atalar'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı. Kilise'nin kurdelesini kesen cemaat, burada ilk duasını yaptı. Kilisenin pastörlüğünü yapan Eyüp Badem ise kentte 500 civarında Hıristiyan bulunduğunu belirterek, "Bundan sonra her pazar günü burada ayin düzenleyeceğiz. Biz dualarımızı ülkenin gidişatı için edeceğiz" dedi.