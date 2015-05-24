Şanlıurfa'da 'Erdoğan' hazırlığı: Polisler MHP afişlerini söktü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış töreni için geleceği Şanlıurfa kent merkezindeki MHP'yi ait afişler, sivil polisler tarafından söküldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Recep Tayyip ziyaret programında yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yanındaki bir iş merkezinin duvarlarına yapıştırılan ve üzerinde; 'Hatırla' sloganı ile iktidarı eleştiren suçlamaların yer aldığı afişler, sivil polisler tarafından yırtılarak söküldü. Polisler, kendilerini görüntüleyen kameramanlara ise afişleri yasak olduğu gerekçesiyle söktüklerini ifade ederken, yaşananları vatandaşlar ise merakla izledi.