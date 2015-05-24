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Politika

Şanlıurfa'da 'Erdoğan' hazırlığı: Polisler MHP afişlerini söktü

Polisler, kendilerini görüntüleyen kameramanlara ise afişleri yasak olduğu gerekçesiyle söktüklerini söyledi

24 Mayıs 2015 17:51

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış töreni için geleceği Şanlıurfa kent merkezindeki MHP'yi ait afişler, sivil polisler tarafından söküldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Recep Tayyip ziyaret programında yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yanındaki bir iş merkezinin duvarlarına yapıştırılan ve üzerinde; 'Hatırla' sloganı ile iktidarı eleştiren suçlamaların yer aldığı afişler, sivil polisler tarafından yırtılarak söküldü. Polisler, kendilerini görüntüleyen kameramanlara ise afişleri yasak olduğu gerekçesiyle söktüklerini ifade ederken, yaşananları vatandaşlar ise merakla izledi.

 

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