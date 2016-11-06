Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine yönelik denetimde 35 gözaltı

Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde 35 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde toplanan resmi ve sivil 350 kadar polis, kent merkezinde daha önceden belirlenen 45 ayrı eğlence mekanına eş zamanlı operasyon düzenledi.



Mekanlarda bulunanların kimlikleriyle, alkol satışı yapılan iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.



Söz konusu iş yerlerinde izinsiz çalıştıkları belirlenen çoğunluğu Suriye uyruklu 23 kadın ve çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı, 8 eğlence merkezine cezai işlem uygulandı.



Gözaltına alınan kişiler, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.