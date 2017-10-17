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Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonuna 12 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da nakliyat işi yaptıklarını söyleyip, aldıkları yükü başkalarına satanlara yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, tutuklandı

17 Ekim 2017 19:18

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da nakliyat işi yaptıklarını söyleyip, aldıkları yükü başkalarına satanlara yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, \'nitelikli dolandırıcılık\' ve \'resmi belgede sahtecilik\' suçlarını işleyen örgüte yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu polis, belirlediği adres ve kimliklerle Şanlıurfa merkezli olarak Konya, Adana ve Gaziantep\'te operasyon düzenledi. Polis ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerine yaptığı operasyonda, başkalarının adına düzenlemiş sahte plaka ve ruhsatla dolandırdıkları kişilere ait 22 ton pamuk, 40 ton buğday, 26 ton inşaat demiri, 20 ton zirai ilaç ve 47 ton yonca balyası ele geçirdi. Polis, 12 kişiyi gözaltına alırken, şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece tutuklanarak, cezaevine götürüldü.

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