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Yaşam

Şanlıurfa'da dışarıda bırakılan eşekler donarak öldü

Siverek'te dün başlayan kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle dışarıda kalan eşekler buz tuttu

28 Ocak 2017 21:55

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dışarıda kalan eşekler buz tuttu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dün başlayan kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle dışarıda kalan eşekler buz tuttu. Siverek-Diyarbakır yolunun 20’nci kilometresinde bulunan Güvercin kırsal Mahallesi'nde çekilen görüntülerde kar yağışı nedeniyle eşeklerin evlerin saçaklarının altına sığınmaya çalıştığı ve üstlerinin karla kaplı olduğu gözlendi. Soğuk havada yaşam mücadelesi veren eşeklerin vücutlarının tümünün buz tuttuğu ve vatandaşlar tarafından ahırlara alınarak kurtarıldıkları öğrenildi.

 

2013 ve 2015 yıllarında da aynı olay yaşanmıştı 

 

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karlık kırsal Mahallesi'nde 2013 yılında, Çıkrık kırsal Mahallesi'nde ise 2015 yılında soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle eşekler yine buz tutmuş, vatandaşlar tarafından ahırlara alınarak kurtarılmıştı.

 

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